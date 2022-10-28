Польша хочет ядерное оружие: считает, что пакт РФ-НАТО аннулирован войной

Октябрь, 28 в 20:22

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что его страна считает, что полномасштабная война России против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

Он добавил, что в связи с этим его страна заинтересована в размещении на своей территории ядерного оружия, передает канцелярия президента Польши.

До этого польский президент Анджей Дуда рассказал, что велись обсуждения с США о возможности участия Польши в программе Nuclear Sharing.

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Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель после этого заявил, что в настоящее время у США нет планов размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Кумох, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.

– В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины, – сказал Кумох.

Он добавил, что Варшава крайне заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и в участии в программе Nuclear Sharing.