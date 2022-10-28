Польща хоче ядерну зброю: вважає, що пакт РФ-НАТО анульований війною

Жовтень, 28 в 20:22

Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що його країна вважає, що повномасштабна війна Росії проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.

Він додав, що у зв’язку з цим його країна зацікавлена ​​у розміщенні на своїй території ядерної зброї, передає канцелярія президента Польщі.

До цього польський президент Анджей Дуда розповів, що велись обговорення зі США щодо можливості участі Польщі у програмі Nuclear Sharing.

Зараз дивляться

Офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель після цього заявив, що наразі США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

Кумох зі свого боку висловив жаль через те, що в заяві представника Держдепу США фігурує 1997 рік.

– У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконання, що ніяких додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України, – сказав Кумох.

Він додав, що Варшава вкрай зацікавлена ​​у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.