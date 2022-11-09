США и РФ планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Bloomberg

Ноябрь, 08 в 23:05

Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с Новым договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Об этом пишет Bloomberg и отмечает, что это является шагом к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, приостановленных после вторжения России в Украину.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что заседание Двусторонней консультативной комиссии находится в разработке, но отказался сообщить, когда и где оно пройдет. Только отметил, что состоится оно не в Женеве, как обычно. Пресс-секретарь заявил, что США надеются на конструктивную сессию.

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Два источника в Москве, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили, что возможным местом проведения такой встречи является Каир.

Напомним, что в августе РФ запретила инспекторам США посещать свои объекты ядерного оружия, ссылаясь на визовые и путевые ограничения для россиян, из-за которых якобы представители России не могли добраться до США.