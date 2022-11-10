Листопад, 10 в 18:03

В останні тижні США спостерігали, як російські військово-морські кораблі готуються до можливого випробування нової торпеди з ядерною силовою установкою.

Про це у четвер, 10 листопада, пише з посиланням на високопоставленого американського чиновника, безпосередньо знайомого із ситуацією, CNN.

За його даними, серед кораблів, які брали участь у підготовці, був модифікований для спеціальних операцій підводний човен під назвою Бєлгород, з крилатими ракетами, здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду Посейдон.

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Минулого тижня було помічено, що судна залишають полігон в Арктичному морі та повертаються до порту, не провівши випробування. США вважають, що росіяни могли мати справу з технічними труднощами.

– Це можна розглядати як частину ширшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє погано навчені та недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає непрості часи, і ми також бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і мають тривати, – сказав CNN західний дипломат.

Офіційні особи США заявили, що Росія може спробувати знову випробувати торпеду, але зазначають, що води в районі випробувань незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить вікно для операцій.

У виданні уточнили, що торпеда Посейдон є безпілотним підводним апаратом з ядерною силовою установкою, здатною нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка дає Посейдону практично безмежну дальність польоту.

США не вірять, що якесь випробування включало б вибух ядерного пристрою. Будь-яка потенційна небезпека походить від несправності ядерної рухової установки, яка може становити небезпеку через радіоактивність.