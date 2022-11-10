РФ будет биться за Херсон до последнего: прогноз Жданова

Ноябрь, 09 в 22:09

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Российская Федерация не сдавала и не собирается сдавать Херсон и будет биться за него до последнего. Также он оценил, могут ли россияне применить Посейдон в Херсоне.

– На мой субъективный взгляд, россияне выселяют население, потому что оно составляет большую обузу. Они имеют опыт Мариуполя, когда 250 тысяч, потом 200, потом 140 тысяч оставалось населения и они не знали, что с ним делать. Его надо кормить, обеспечивать водой, дровами, минимальной хотя бы безопасностью, – перечислил эксперт в своем видеоблоге.

В ином случае, по словам Жданова, Россию вновь обвинят в геноциде гражданского населения, что очень плохо сказывается на ее имидже, благодаря чему она переходит в категорию стран-изгоев.

– Поэтому они максимально выдавливают гражданское население из зоны вероятных активных боевых действий. Это еще один развед-признак, что Россия не собирается сдавать Херсон. Они собираются биться за него до последнего, – подчеркнул эксперт.

Олег Жданов считает, что действия россиян подпадают под категорию Операции под чужим флагом – спецназ и десант переодеваются в гражданскую одежду и делают долговременные огневые точки в жилых массивах, из которых выселили местное население.

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После этого, по его словам, переодетые россияне будут оказывать сопротивление на камеру – что якобы гражданские люди сопротивляются Вооруженным Силам Украины.

– Это то, что они, скорее всего, планируют. Но не факт, что так и будет. Это лишь версия. Но вопрос в том, будем мы брать Херсон в лоб, или не будем. Я думаю, что не будем. Наш Генштаб, как всегда, найдет какой-нибудь хитрый план по взятию Херсона. Пока что мы движемся к этому и мы на правильном пути, – отметил Жданов.

Может ли РФ применить Посейдон в Херсоне

Военный эксперт заявил, что по поводу Посейдона существует очень много противоречивой информации.

– Одни источники пишут, что это торпеда, другие – что это мини-подлодка с дальностью плавания до 10 тыс. миль и автономностью до месяца. В любом случае, она может нести ядерный заряд, – рассказал он.

Жданов напомнил, что когда начались разговоры об угрозе применения атомного оружия со стороны РФ, в том числе вспомнили про Посейдоны. Говорили, что они могут создавать цунами.

– Но для цунами нужен глубинный взрыв и тогда радиоактивного загрязнения практически нет. А для того, чтобы сделать радиоактивное загрязнение побережья, нужен поверхностный взрыв. Тогда нет цунами, но есть радиоактивное заражение. Но на сегодняшний день, чтобы запустить этот Посейдон, нужно учесть, что он не может уйти в небытие и спрятаться где-то в глубинах океана. Подобные вещи отслеживают, – сказал Жданов.

Он уточнил, что лодку с Посейдоном никто не пропустит через Босфор – доктрина Монтре не позволяет заходить кораблям с ядерно-энергетической установкой и с ядерным оружием на борту.

– Пройти через Босфор и Дарданеллы незамеченным невозможно. Через Гибралтар войти в Средиземное море невозможно. Поэтому Посейдон никак не сможет проплыть, даже если гипотетически предположить, что пуск будет произведен в Средиземном море и Посейдон проплывет Босфор, Дарданеллы, Черное море, обогнет Крым, зайдет в Днепр, ударит в берег и там произойдет атомный взрыв или взрыв “грязной бомбы” (фугасный, выбрасывающий радиоактивные элементы) – это из области фантастики, – пояснил военный эксперт.

Он добавил, что про ядерное оружие западные разведки говорят, что его применение вообще маловероятно в войне России с Украиной.