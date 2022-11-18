Ноябрь, 18 в 14:02

Во внутреннем документе Еврокомиссии, охватывающем аспекты взаимодействия ЕК с Украиной, сообщается, что в общей сложности Европейский Союз заморозил уже €68 млрд российских активов.

Об этом пишет Politico.

На Бельгию, согласно документу, приходится €50 млрд из €68 млрд. Второе место занимает Люксембург с €5,5 млрд – вместе с Германией, Австрией, Италией, Ирландией и Францией их доля составляет более 90% замороженных активов.

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В настоящее время Еврокомиссия еще производит оценку, какое количество национальных резервов России полностью заморожено в ЕС.

Согласно внутреннему документу, это €33,8 млрд. Также Еврокомиссия ожидает принятия Советом ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением ЕС. Это облегчило бы конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу.

В документе указано, что проблема пока в Польше, которая хоть и полностью поддерживает инициативу ЕС, нуждается в принятии национального закона.