США и Израиль пытаются помешать Ирану поставлять России дроны
Администрация США обсуждала с властями Израиля пути прекращения поставок беспилотников из Ирана в Россию.
Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
— Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию, — сказал он.
Он добавил, что Вашингтон уже применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану поставлять вооружение в другие страны. Так, США ввели санкции против лиц, причастных к поставкам. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.
Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что в конце декабря в Беларуси заметили группу иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуск дронов-камикадзе.
Фото: ГУР