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США и Израиль пытаются помешать Ирану поставлять России дроны

Бедрак Виктория, редактор ленты
дрони-безпілотники

Администрация США обсуждала с властями Израиля пути прекращения поставок беспилотников из Ирана в Россию.

Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

— Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию, — сказал он.

Он добавил, что Вашингтон уже применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану поставлять вооружение в другие страны. Так, США ввели санкции против лиц, причастных к поставкам. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что в конце декабря в Беларуси заметили группу иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуск дронов-камикадзе.

Фото: ГУР

Источник: Укринформ
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