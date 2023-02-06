Мир не бредет в более масштабную войну, а делает это с широко открытыми глазами — Гутерриш

Февраль, 06 в 21:41

Шансы дальнейшей эскалации в Украине увеличиваются. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Свою речь Гутерриш начал, вспомнив часы Судного дня, где ученые передвинули стрелку на 90 секунд до наступления ядерной полуночи. Он подчеркнул, что мир вошел в 2023 год с большими проблемами.

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– Перспективы мира продолжают уменьшаться. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не бредет в более масштабную войну. Боюсь, он делает это с широко открытыми глазами, – сказал Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства по уставу ООН, право на мир было бы гарантировано.

Ранее Антониу Гутерриш заявлял, что не видит предпосылок для достижения мира в Украине в ближайшее время.

А также, что готов выступать посредником в войне, которую развязала РФ против Украины, если об этом попросят обе стороны.