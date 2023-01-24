Ближче до ядерної півночі: стрілку годинника Судного дня перевели на 10 секунд

Січень, 24 в 21:11

Сьогодні у Чикаго перевели стрілки годинника Судного дня. Тепер він показує 90 секунд до настання ядерної півночі.

Як повідомляє британське видання The Guardian, це означає, що людство стало ближче до катастрофи.

За словами керівниці видання Bulletin of the Atomic Рейчел Бронсон, рішення перевести стрілки годинника з тогорічної позиції було пов’язане зі зростанням небезпеки через війну в Україні.

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Зазначається, що найнижчим показником було попереднє значення 100 секунд у січні 2020 року, яке відображало погіршення відносин між наддержавами.

Годинник Судного дня – це проєкт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists. Його започаткували під час Холодної війни, що стала причиною встановлення метафоричного годинника. Він показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної катастрофи.

За 75 років існування годинника Судного дня стрілки переводилися 25 разів. 1947 року їх встановили на позначці 23:53. Відтоді свідчення змінювалися в обидві сторони.

Варто згадати, що цей символічний хронометр не є точним показником напруженості ситуації у світі. Наприклад, у 1962 році його стрілки не переводили, а світ, тим часом був на порозі ядерної катастрофи під час Карибської кризи.

Рішення про переведення стрілок ухвалює рада директорів журналу та залучених експертів серед, яких – 18 лауреатів Нобелівської премії.