Світ не бреде у масштабнішу війну, а робить це з широко відкритими очима – Гутерреш

Лютий, 06 в 21:41

Шанси подальшої ескалації в Україні зростають. Таку заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Свою промову Гутерреш розпочав, згадавши годинник Судного дня, де вчені посунули стрілку на 90 секунд до настання ядерної півночі. Він наголосив, що світ увійшов у 2023 рік з великими проблемами.

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– Перспективи миру продовжують зменшуватися. Імовірність подальшої ескалації та кровопролиття продовжує зростати. Я боюся, що світ не бреде у масштабнішу війну. Боюся, він робить це з широко відкритими очима, – сказав Гуттереш.

Генсек ООН зауважив, що якби кожна країна виконувала свої зобов’язання за статутом ООН, право на мир було б гарантовано.

Раніше Антоніу Гутерреш заявляв, що не бачить передумов для досягнення миру в Україні найближчим часом.

А також, що готовий виступати посередником у війні, яку розв’язала РФ проти України, якщо про це попросять обидві сторони.