Березень, 17 в 19:14

Видача ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової з боку Міжнародного кримінального суду (МКС) обмежує цих громадян РФ у пересуванні більшістю країн світу та знімає з них будь-який імунітет, тож тепер вони можуть бути заарештовані у понад 120 країнах.

Крім того, це робить президента Путіна в очах західного світу людиною, яку переслідує міжнародне правосуддя, а тому будь-які угоди чи розмови з ним будуть токсичними.

Які наслідки для російського диктатора має видача ордера на арешт з боку МКС та чи можуть судити Путіна заочно – у коментарі Фактам ICTV розповів український юрист-міжнародник, викладач Києво-Могилянської академії, ексзаступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

Зараз дивляться

За його словами, можна поділити наслідки такого рішення МКС на п’ять пунктів.

– По-перше, це переводить Путіна з категорії людей, з якими можна спробувати домовитися, в категорію людей, яких розшукує МКС, тобто потенційних міжнародних злочинців. Це виключає можливість, на цьому етапі, для західних лідерів навіть якогось рукостискання з Путіним чи підписання з ним угод, – сказав він.

По-друге, Володимир Путін буде обмежений у пересуванні світом, вважає юрист.

– За умовами Римського статуту, усі держави-члени, які його ратифікували, зобов’язані співпрацювати з судом і передати йому особу, щодо якої видано ордер на арешт. Таких країн – понад 120, переважна більшість країн світу, – розповідає Сергій Пєтухов.

Згідно із сайтом МКС, 123 країни є державами-учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду. З них 33 – африканські держави, 19 – держави Азійсько-Тихоокеанського регіону, 18 – Східної Європи, 28 – Латинської Америки та Карибського басейну, 25 – Західної Європи, та інші держави.

Крім того, підписантами Римського статуту є Південна Африка, Бразилія, Венесуела й деякі інші країни, які не підтримують Україну у засуджені російської агресії та більше тяжіють до підтримки агресії РФ.

Сергій Пєтухов пояснює, що до цих країн Володимир Путін, швидше за все, просто не поїде, оскільки там він буде заарештований і переданий МКС.

– По-третє, з нього (Путіна. – Ред.) знімається імунітет як з глави держави. Той, яким володіють у міжнародному праві всі очільники держав. А міжнародні трибунали, а особливо такий, найбільш визнаний – МКС, не обмежені імунітетом голів держав. Тому, умовно, він в очах світу декласифікований, – каже юрист-міжнародник.

За його словами, президент Росії Путін від цього моменту більше не є повноцінним главою держави з імунітетом від кримінальних переслідувань, адже щодо нього є ордер на арешт.

– По-четверте, розгляд цієї справи не розпочнеться без присутності Володимира Путіна на суді, тому що це умова Римського статуту. Але це запускає процес, який триватиме доти, поки він і так звана омбудсменка з прав дітей РФ залишаються живими, – пояснив експерт.

Пєтухов вважає, що це є надзвичайно важливим, оскільки переводить питання до кримінального правосуддя на новий рівень, бо раніше, хоч лідери держав і були під переслідуванням МКС, але це не стосувалося президента такої держави, як Росія, яка має суттєвий вплив у світі.

П’ятим наслідком Сергій Пєтухов називає те, що напередодні, 16 березня, вийшов звіт ООН, в якому експертна комісія назвала діяльність РФ потенційними злочинами проти людяності та приписує Росії інший спектр воєнних злочинів.

– Це набагато більше послаблює та розбиває російську пропаганду про добровільний переїзд чи переселення українців на територію Російської Федерації. Тобто тепер ми знаємо, що незалежна комісія ООН і МКС вважають перевезення українців на територію Росії незаконною депортацією, яка під час війни є воєнним злочином, – сказав експерт.

Водночас, на думку юриста-міжнародника, рішення Міжнародного кримінального суду може відкласти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

– Це певною мірою відкладе питання створення трибуналу на далі, оскільки, хоч трибунал і задумувався щодо злочину агресії, який не може розглядати МКС, але частково побоювання було в тому, що МКС не зможе зібрати достатньо доказів, щоб розпочати справу проти Путіна. Враховуючи, що справу проти Путіна вже розпочато, хоч і за категорією воєнних злочинів, я думаю, що політично це знімає нагальність у створенні спеціального трибуналу, – вважає експерт.

На думку Сергія Пєтухова, рішення МКС перехопити ініціативу щодо міжнародного правосуддя над президентом Росії є правильним.

Крім того, за словами юриста, для країни-підписанта Римського статуту немає прямих наслідків, якщо, наприклад, Володимир Путін приїде до однієї з таких країн. Втім, це стане неповагою до МКС, що може створити гучний дипломатичний скандал.

– Зазвичай країни просто відмовляють у прибутті таких людей. Якщо це стається, то це демонстративна неповага до МКС. За міжнародним досвідом, дуже небагато країн готові це робити. Це не має сенсу. Простіше перенести цей візит чи відмовити у ньому, мотивуючи якоюсь іншою причиною, – пояснив він.

Водночас Сергій Пєтухов каже, що Росія, як країна, що не підписувала Римський статут, може на добровільних засадах співпрацювати з МКС, як вона це намагалася робити після вторгнення на територію Грузії у 2008 році.