Путин собрался в ЮАР: власти страны сделали заявление по ордеру на его арест

Март, 19 в 18:14

Южно-Африканская Республика, в которую Владимир Путин должен был поехать в августе на саммит BRICS, осознает свои правовые обязательства, связанные с международным ордером на арест президента РФ.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоси Винсент Магвенья, сообщает Reuters.

– Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако с сегодняшнего дня и до саммита мы будем продолжать сотрудничать с различными соответствующими заинтересованными сторонами, — заявил Винсент Магвенья.

Как отмечает издание, ожидается, что Путин посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИК, когда Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка проведут переговоры.

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Южная Африка не осудила вторжение России в Украину, но решение международного суда ставит их в сложное положение после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС) в пятницу.

– Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южно-Африканская Республика остается приверженной и очень сильно желает, чтобы конфликт в Украине был решен мирным путем, путем переговоров, — отметил пресс-секретарь.

Как мы рассказывали ранее, Германия арестует президента России Владимира Путина, если тот ступит на их землю.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.