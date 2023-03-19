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Факты / Україна

Вчера попрощался с Крымом, ночью с Мариуполем — реакция соцсетей на визит Путина в Донецкую область

Анастасия Кожушко, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Ночью 19 марта президент России Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, который оккупанты едва не стерли с лица земли.

В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.

В соцсетях уже сравнивают визит российского диктатора с визитом Гитлера в тот же Мариуполь в 1941 году.

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Некоторые из читателей считают, что на самом деле это был не Путин, а его двойник.

Напомним, в субботу, 18 марта, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом во временно оккупированный украинский Крым.

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