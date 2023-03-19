Вчера попрощался с Крымом, ночью с Мариуполем — реакция соцсетей на визит Путина в Донецкую область
Ночью 19 марта президент России Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, который оккупанты едва не стерли с лица земли.
В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.
В соцсетях уже сравнивают визит российского диктатора с визитом Гитлера в тот же Мариуполь в 1941 году.
Факты ICTV собрали самые яркие комментарии пользователей соцсетей в одном материале — смотрите дальше.
Путін відвідав Маріуполь , показовий концентраційний табір . pic.twitter.com/E6tbWMXVvm
— SRAKAMOTYKA (@srakamotyka) March 19, 2023
Путін відвідав окупований Маріуполь pic.twitter.com/KzW6uurWUd
— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) March 19, 2023
Пропагандисти РФ повідомили, що Путін відвідав окупований Маріупольhttps://t.co/899QLPPxjp pic.twitter.com/urDgcDs0fY
— Dynamomania.com (@dynamomania_com) March 19, 2023
наступного разу попагранда рф зніме ролік як путін вночі відвідав Гаагу і йому нічого не було
— Пан Мøрячöк ⚓???? (@yagodarbuz) March 19, 2023
Некоторые из читателей считают, что на самом деле это был не Путин, а его двойник.
а чому так званий путін відвідав Маріуполь саме вночі?
бо при сонячному світлі всі можуть що в нього ̶у̶с̶ ̶о̶т̶к̶л̶е̶и̶л̶с̶я̶ маска подебильному зроблена?
— Пан Мøрячöк ⚓???? (@yagodarbuz) March 19, 2023
Напомним, в субботу, 18 марта, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом во временно оккупированный украинский Крым.