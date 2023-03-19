Путін зібрався у ПАР: влада країни зробила заяву щодо ордера на його арешт

Березень, 19 в 18:14

Південно-Африканська Республіка, до якої Володимир Путін мав поїхати в серпні на саміт BRICS, усвідомлює свої правові зобов’язання, пов’язані з міжнародним ордером на арешт президента РФ.

Таку заяву зробив прессекретар президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья, повідомляє Reuters.

– Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Проте від сьогодні і до саміту ми продовжуватимемо співпрацювати з різними відповідними зацікавленими сторонами, – заявив Вінсент Магвенья.

Як зазначає видання, очікується, що Путін відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІК, коли Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка проведуть переговори.

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Південна Африка не засудила вторгнення Росії в Україну, але рішення міжнародного суду ставить їх у складне становище після ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС) у п’ятницю.

– Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південно-Африканська Республіка залишається прихильною і дуже сильно бажає, щоб конфлікт в Україні було вирішено мирним шляхом, шляхом переговорів, – зауважив прессекретар.

Як ми розповідали раніше, Німеччина заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо той ступить на їхню землю.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.