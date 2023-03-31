Март, 31 в 0:41

Парламент Турции одобрил законопроект, который позволит Финляндии вступить в НАТО, чем освобождает дорогу для Хельсинки в западный оборонный союз в то время, как в Украине продолжается война.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Издание отмечает, что парламент Турции стал последним из 30 членов Союза, который ратифицировал членство Финляндии после того, как в начале этой недели аналогичный законопроект одобрил парламент Венгрии.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее в марте, что Финляндия получила благословение Турции после того, как предприняла конкретные шаги для выполнения обещаний по борьбе с группировками, которые Анкара считает террористическими, а также по либерализации оборонного экспорта.

Финляндия и Швеция обратились с просьбой присоединиться к трансатлантическому военному блоку в прошлом году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Но процесс был приостановлен Турцией и Венгрией, поскольку парламенты всех членов НАТО должны ратифицировать новых государств, которые хотят присоединиться к организации.

И хотя с Финляндией все решено, Турция все еще не одобряет заявку на членство в НАТО Швеции, которая, по мнению Анкары, не ушла достаточно далеко в борьбе с людьми, которых Турция считает террористами. Три страны подписали пакт по этому вопросу в прошлом году.

На прошлой неделе комиссия по иностранным делам турецкого парламента единогласно одобрила финский законопроект. Законодательный процесс в Турции проходил на фоне подготовки к парламентским и президентским выборам, которые состоятся 14 мая.

Членство Финляндии станет первым расширением Союза после вступления в него Северной Македонии в 2020 году.

Турция неоднократно заявляла, что Швеция должна принять дополнительные меры против сторонников курдских боевиков и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году. Турция считает обе группы террористическими организациями.

Переговоры между Швецией и Турцией не достигли значительного прогресса, особенно после нескольких споров, главным образом из-за уличных протестов прокурдских групп в Стокгольме.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что призвал Турцию и Венгрию ратифицировать обе заявки. В Венгрии голосование по заявке Швеции еще не запланировано.

Как будет происходить вступление в НАТО

В будущем Соединенные Штаты и другие страны НАТО надеются, что обе северные страны станут членами союза на саммите НАТО, который состоится 11 июля в столице Литвы Вильнюсе.

После ратификации турецким парламентом членства Финляндии в НАТО решение должно быть одобрено президентом Тайипом Эрдоганом, а затем опубликовано в официальном бюллетене страны.

Финляндия, со своей стороны, уже завершила юридическую процедуру ратификации в преддверии парламентских выборов в воскресенье и соответствующих избирательных каникул, которые в противном случае могли бы отложить этот процесс на несколько месяцев.

После завершения процесса ратификации и Турция, и Венгрия должны направить свои одобрительные документы в правительство США в Вашингтоне, которое является депозитарием НАТО в соответствии с Основополагающим договором блока.

После этого генсек Столтенберг официально пригласит Финляндию присоединиться к НАТО.

В качестве последнего шага, Финляндия передаст свой “инструмент о вступлении”, документ, подписанный министром иностранных дел, правительству США, сообщило финское правительство.

Когда финский документ о вступлении поступит в Государственный департамент США, эта северная страна официально станет членом НАТО.