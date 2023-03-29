Чтобы четко высказался: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за угроз о вступлении в НАТО
МИД Швеции из-за заявления с угрозами о вступлении в НАТО вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева.
Об этом сообщает шведский телеканал SVT.
Поводом для решения МИДа стал пост, опубликованный российским посольством 28 марта. В нем речь идет о возможных негативных последствиях вступления Швеции в НАТО.
В сообщении, среди прочего, отмечается, что “новые члены вражеского блока станут легитимной мишенью для ответных российских мер, в том числе военных”.
– Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко высказался против этой очевидной попытки влияния, – сообщил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.
Министр добавил, что политику безопасности Швеции определяет сама страна и никто другой.
Напомним, что 22 марта парламент Швеции (Риксдаг) проголосовал за вступление страны в организацию Североатлантического договора (НАТО).
А 27 марта правительство Венгрии одобрило присоединение Финляндии к НАТО. Это решение отныне не поддержало только одно государство-член Североатлантического блока – Турция.