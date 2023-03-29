Чтобы четко высказался: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за угроз о вступлении в НАТО

Март, 29 в 15:34

МИД Швеции из-за заявления с угрозами о вступлении в НАТО вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Поводом для решения МИДа стал пост, опубликованный российским посольством 28 марта. В нем речь идет о возможных негативных последствиях вступления Швеции в НАТО.

Сейчас смотрят

В сообщении, среди прочего, отмечается, что “новые члены вражеского блока станут легитимной мишенью для ответных российских мер, в том числе военных”.

– Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко высказался против этой очевидной попытки влияния, – сообщил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

Министр добавил, что политику безопасности Швеции определяет сама страна и никто другой.

Напомним, что 22 марта парламент Швеции (Риксдаг) проголосовал за вступление страны в организацию Североатлантического договора (НАТО).

А 27 марта правительство Венгрии одобрило присоединение Финляндии к НАТО. Это решение отныне не поддержало только одно государство-член Североатлантического блока – Турция.