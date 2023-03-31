Березень, 31 в 0:41

Парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволить Фінляндії вступити до НАТО, чим звільнює дорогу для Гельсінкі до західного оборонного союзу в той час, як в Україні триває війна.

Про це із посиланням на свої джерела пише Reuters.

Видання зазначає, що парламент Туреччини став останнім з 30 членів Союзу, який ратифікував членство Фінляндії після того, як на початку цього тижня аналогічний законопроєкт схвалив парламент Угорщини.

Зараз дивляться

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив раніше в березні, що Фінляндія отримала благословення Туреччини після того, як зробила конкретні кроки для виконання обіцянок щодо боротьби з угрупованнями, які Анкара вважає терористичними, а також щодо лібералізації оборонного експорту.

Фінляндія і Швеція звернулися з проханням приєднатися до трансатлантичного військового блоку минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але процес був призупинений Туреччиною та Угорщиною, оскільки парламенти всіх членів НАТО повинні ратифікувати нових держав, які хочуть приєднатись до організації.

І хоч з Фінляндією все вирішено, Туреччина все ще не схвалює заявку на членство в НАТО Швеції, яка, на думку Анкари, не пішла достатньо далеко в боротьбі з людьми, яких Туреччина вважає терористами. Три країни підписали пакт з цього питання минулого року.

Минулого тижня комісія у закордонних справах турецького парламенту одноголосно схвалила фінський законопроєкт. Законодавчий процес у Туреччині відбувався на тлі підготовки до парламентських і президентських виборів, які відбудуться 14 травня.

Членство Фінляндії стане першим розширенням Союзу після вступу до нього Північної Македонії у 2020 році.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція повинна вжити додаткових заходів проти прихильників курдських бойовиків і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році. Туреччина вважає обидві групи терористичними організаціями.

Переговори між Швецією і Туреччиною не досягли значного прогресу, особливо після кількох суперечок, головним чином через вуличні протести прокурдських груп у Стокгольмі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що закликав Туреччину і Угорщину ратифікувати обидві заявки. В Угорщині голосування щодо заявки Швеції ще не заплановане.

Як відбуватиметься вступ в НАТО

У майбутньому Сполучені Штати та інші країни НАТО сподіваються, що обидві північні країни стануть членами союзу на саміті НАТО, який відбудеться 11 липня у столиці Литви Вільнюсі.

Після ратифікації турецьким парламентом членства Фінляндії в НАТО рішення має бути схвалене президентом Тайіпом Ердоганом, а потім опубліковане в офіційному бюлетені країни.

Фінляндія, зі свого боку, вже завершила юридичну процедуру ратифікації напередодні парламентських виборів у неділю і відповідних виборчих канікул, які в іншому випадку могли б відкласти цей процес на кілька місяців.

Після завершення процесу ратифікації і Туреччина, і Угорщина мають надіслати свої схвальні документи до уряду США у Вашингтоні, який є депозитарієм НАТО відповідно до Основоположного договору блоку.

Після цього генсек Столтенберг офіційно запросить Фінляндію приєднатися до НАТО.

Як останній крок, Фінляндія передасть свій “інструмент про вступ”, документ, підписаний міністром закордонних справ, до уряду США, повідомив фінський уряд.

Коли фінський документ про вступ надійде до Державного департаменту США, ця північна країна офіційно стане членом НАТО.