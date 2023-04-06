Квітень, 06 в 0:18

Високопоставлений співробітник російських спецслужб, який перейшов на службу торік, дав рідкісне уявлення про параноїдальний спосіб життя президента Росії Володимира Путіна, підтвердивши деталі секретної мережі поїздів, ідентичних офісів у різних містах, суворого особистого карантину та ескалації протоколів безпеки.

Про це Гліб Каракулов, який служив капітаном у Федеральній службі охорони (ФСО), розповів в інтерв’ю Центру Досьє, організацією, заснованою мільярдером Михайлом Ходорковським, який перебуває поза Росією.

Під час служби Каракулову було доручено захист вищих посадових осіб Росії. Він каже, що ці заходи були розроблені для того, щоб приховати місцезнаходження російського президента, якого він назвав таким, що “патологічно боїться за своє життя”.

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36-річний ексспівробітник ФСО каже, що поїзд було використано тому, що його “неможливо відстежити на жодному інформаційному ресурсі. Це зроблено з метою скритності”.

Російське видання Проєкт раніше повідомляло про існування поїзда і секретної залізничної мережі, що включає паралельні лінії та станції поруч із резиденціями Путіна у Валдайському національному парку в Ново-Огарьово і поруч із його резиденцією Бочаров струмок на чорноморському курорті Сочі.

Британське видання The Guardian вивчило інтерв’ю з Каракуловим і підтвердило повноваження старшого російського інженера зв’язку, який багато подорожував із Путіним і допомагав передавати деякі з його найсекретніших послань.

Каракулов був членом “польової групи” Управління президентського зв’язку, яка шифрує повідомлення вищих посадових осіб Росії, і, за його оцінками, він здійснив більше ніж 180 поїздок із вищими посадовими особами.

– Схоже, що він став найвисокопоставленішим співробітником розвідки, який перебіг на іншу сторону з початку війни Росії проти України, – пише The Guardian.

В інтерв’ю Каракулов назвав Путіна “військовим злочинцем” і сказав товаришам по службі, що вони повинні повідомляти інформацію, приховувану від російської громадськості.

– Наш президент втратив зв’язок зі світом. Останні кілька років він живе в інформаційному коконі, проводячи більшу частину часу у своїх резиденціях, які ЗМІ дуже доречно називають бункерами. Він патологічно боїться за своє життя. Він оточує себе непроникним бар’єром карантинів та інформаційного вакууму. Вона цінує тільки своє власне життя і життя своєї сім’ї та друзів, – сказав він.

Каракулов описав віртуальну державу всередині держави, до якої входять пожежники, випробувачі харчових продуктів та інші інженери, які подорожують із Путіним під час його зарубіжних поїздок, що дає рідкісне уявлення з перших рук про рівень параної та захищений спосіб життя російського президента.

– Вони називають його Босом, всіляко поклоняються йому і говорять про нього тільки в таких виразах, – сказав він.

Каракулов також розповів про організацію секретного зв’язку з Путіним на літаках, гелікоптерах, розкішних яхтах і навіть у бомбосховищі в посольстві Росії в Казахстані під час візиту в жовтні 2022 року, коли Каракулов у підсумку втік до Туреччини, а звідти в невідому країну на заході.

Він підтвердив, що Путін значною мірою покладається в отриманні інформації на звіти, що надаються його службами безпеки. За словами Каракулова, Путін не користується мобільним телефоном або Інтернетом і навіть не бере із собою в закордонні поїздки фахівця з Інтернету.

– Він отримує інформацію тільки від свого найближчого оточення, що означає, що він живе в інформаційному вакуумі, – сказав він.

Путін досі перебуває на карантині й вимагає, щоб усі співробітники, які працюють із ним в одному приміщенні, також пройшли двотижневий карантин, що різко обмежує кількість людей, які мають із ним особистий контакт”.

Каракулов сказав, що Путін використовував однакові офіси в Санкт-Петербурзі, Сочі та Ново-Огарьово, і що секретні служби використовували фальшиві кортежі та літаки-обманки, щоб удати, що він їде.

– Це виверт, щоб, по-перше, заплутати іноземні розвідки, а по-друге, щоб запобігти будь-яким замахам на його життя, – сказав він.

За його словами, поведінка і спосіб життя Путіна значно змінилися після спалаху пандемії коронавірусу 2020 року, коли президент відмовився від більшості поїздок і публічних виступів.

– Він відгородився від світу. Його сприйняття реальності стало спотвореним, – сказав Каракулов.

В інтерв’ю не повідомляється, які повідомлення Каракулов зашифрував для Путіна або інших високопосадовців, а також не наводиться докладніша інформація про підготовку Путіна до війни проти України або плановані стратегії.

Каракулов розповів про свою ризиковану втечу на Захід під час візиту Путіна в Казахстан. Під час поїздки його дружина і дочка таємно прилетіли в Астану. Вони кілька разів відкладали втечу майже до самого кінця поїздки, коли Каракулов сказав своїм товаришам по службі, що почуває себе погано, а потім втік із сім’єю в аеропорт.

Центр Досьє повідомив, що наразі місцезнаходження Каракулова невідоме. The Guardian підтвердила, що Каракулов значиться в розшуку у відкритій базі даних МВС Росії щодо підозрюваних у скоєнні злочинів.

Він заявив, що виступав проти війни в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але чекав, щоб переконати свою дружину тікати всією сім’єю. Він сказав, що досі не розмовляв зі своїми батьками, які були прихильниками війни.

Хоча суворий режим карантину підігрів чутки про те, що Путін може бути серйозно хворий, і він побоюється ускладнень від коронавірусу, Каракулов сказав, що не бачив жодних ознак того, що Путін перебуває в поганому стані здоров’я.