Зачем издания распространяют информацию о близкой смерти Путина
Ряд британских таблоидов на днях вышли с заголовками о том, что президент РФ Владимир Путин якобы тяжело болен и скоро умрет или уже умер.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко обратил внимание на то, что волна публикаций среди более-менее уважаемых изданий появилась после того, как историю о раковом заболевании Путина рассказал Оливер Стоун – режиссер с пророссийскими настроениями, который довольно много работал именно с россиянами.
— Он сказал как свершившийся факт, что у Путина был рак и что тот лечился. Вот с этого момента началась волна информации о близкой смерти и болезни президента РФ. С одной стороны, это может быть связано с тем, что после такого заявления Оливера Стоуна тиражи изданий, в которых на первой полосе будет новость о близкой смерти Путина, будут расти.
С другой стороны, в таких случаях достаточно много говорится о болезнях лидеров. Это в принципе абсолютно нормально для подобных ситуаций в демократических СМИ, – объяснил Денисенко ведущей программы Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.
В то же время советник главы МВД не исключает, что это может быть определенная информационная кампания, которую подогревает сам Путин своим параноидальным поведением.
Ведь странно, когда за последние два года человек закапсулировался и сидит на расстоянии 8-10 метров с другими лидерами и своими ближайшими соратниками.
Однако, по мнению Денисенко, подобные публикации прежде всего направлены на то, чтобы повышать свои тиражи.