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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Президент Бразилии отреагировал на критику относительно высказываний о войне в Украине

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не хочет “никому угодить” в вопросе войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом он сказал в Лиссабоне (Португалия) на фоне критики его высказываний относительно войны РФ против Украины.

При этом лидер Бразилии, которого раскритиковали за предположение, что Киев частично “виновен” в войне, на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что его цель — “найти способ посадить их обоих (Россию и Украину, — Ред.) за стол переговоров”.

– Я хочу найти третью альтернативу (урегулирование конфликта, – Ред.), которая заключается в построении мира, – сказал Лула да Силва.

Напомним, что ранее Луис Инасио Лула да Силва предложил Украине отдать оккупантам Крым, чтобы закончить войну с Россией.

Власти Бразилии игнорируют запросы Украины о приобретении оружия и настаивают на мирных переговорах.

При этом в Белом доме заявили, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду  в вопросе войны России против Украины.

Источник: Reuters
Бразилія, Война в Украине, Російська агресія
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