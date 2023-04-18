В Белом доме заявили, что Бразилия “повторяет российскую и китайскую пропаганду”

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду в вопросе войны России против Украины.

Об этом сообщает AP.

Отмечено, что Кирби раскритиковал подход Бразилии к войне и то, что бразильские официальные лица лично встречались с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским диктатором Владимиром Путиным, хотя с украинскими чиновниками общались только по телефону.

— Бразилия по сути и риторически подошла к этому вопросу, предположив, что Соединенные Штаты и Европа каким-то образом не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну. В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, вообще не смотря на факты, — сказал он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил Украине отдать оккупантам Крым, чтобы закончить войну с Россией.

Власти Бразилии игнорируют запросы Украины о приобретении оружия и настаивают на мирных переговорах.

Источник : AP

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