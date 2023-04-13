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Валентина Чорна, редактор ленты

Бразилия отказывается продавать оружие Украине и настаивает на мирных переговорах – NYT

президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Фото: Depositphotos

Власти Бразилии отказываются продавать оружие Украине и настаивают на мирных переговорах.

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что в прошлом году немецкие чиновники обратились к правительству Бразилии с просьбой передать неиспользованные боеприпасы, которые ранее Германия давала стране.

Однако ответ руководства латиноамериканской страны был однозначным: нет, если они поедут в Украину.

Бразилия, которая зависит от России в поставках удобрений и топлива, также ясно дала понять, что не будет отправлять оружие, предназначенное для линии фронта, и вместо этого настаивает на посредничестве в мирных переговорах.

— Я не хочу вступать в войну. Я хочу закончить войну, — заявил в этом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По данным NYT, Украина сделала по меньшей мере два запроса в Бразилию на приобретение вооружений, в частности, бронетехники, самолетов, систем ПВО, минометов, снайперских винтовок, автоматического оружия и боеприпасов. Бразилия в основном проигнорировала эти просьбы.

Правительство латиноамериканской страны утверждает, что их руководящим принципом внешней политики уже давно является стремление оставаться другом для всех.

Несмотря на это, Бразилия доказала, что готова продавать товары другим воюющим государствам.

Согласно торговым данным, с начала войны в Йемене 2014 года Бразилия поставила Саудовской Аравии и ОАЭ более 21 тыс. тонн оружия и боеприпасов на сумму $680 млн, включая запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы.

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