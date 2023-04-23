Президент Бразилії відреагував на критику щодо висловлювань про війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що не хоче “нікому догодити” у питанні війни, яку Росія розв’язала в Україні.

Про це він сказав у Лісабоні (Португалія) на тлі критики його висловлювань щодо війни РФ проти України.

При цьому, лідер Бразилії, якого розкритикували за припущення, що Київ частково “винен” у війні, на пресконференції у Лісабоні заявив, що його мета – “знайти спосіб посадити їх обох (Росію і Україну, – Ред.) за стіл переговорів”.

– Я хочу знайти третю альтернативу (врегулювання конфлікту, – Ред.), яка полягає в побудові миру, – сказав Лула да Сілва.

Нагадаємо, що раніше Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував Україні віддати окупантам Крим, аби закінчити війну з Росією.

Влада Бразилії ігнорує запити України щодо придбання зброї та наполягає на мирних переговорах.

При цьому у Білому дому заявили, що Бразилія повторює російську та китайську пропаганду у питанні війни Росії проти України.

Джерело : Reuters

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