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Факты / Мир / Росія

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и Роскомнадзора

Марта Бондаренко, редактор ленты
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и Роскомнадзора

Канада расширила свой санкционный список против России. В него попали патриарх РПЦ Кирилл, телеведущая Екатерина Андреева, а также новостное агентство REGNUM и Роскомнадзор.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В тексте документа отмечается, что генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает действия Российской Федерации такими, что представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису.

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Поэтому было решено внести поправки в документ об особых мерах в отношении России.

В санкционный список вошли:

  • Владимир Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл);
  • Тигран Худавердян (СЕО Яндекса);
  • Андрей Липов (глава Роскомнадзора);
  • Владимир Логунов (замглавы Роскомнадзора);
  • Олег Терляков (замглавы Роскомнадзора);
  • Вадим Субботин (замглавы Роскомнадзора);
  • Милош Вагнер (замглавы Роскомнадзора);
  • Петр Акопов (журналист);
  • Екатерина Андреева (телеведущая).

Помимо физических лиц в санкционный список вошли информагентство Regnum и сам Роскомнадзор.

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