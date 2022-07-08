Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и Роскомнадзора
Канада расширила свой санкционный список против России. В него попали патриарх РПЦ Кирилл, телеведущая Екатерина Андреева, а также новостное агентство REGNUM и Роскомнадзор.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В тексте документа отмечается, что генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает действия Российской Федерации такими, что представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису.
Поэтому было решено внести поправки в документ об особых мерах в отношении России.
В санкционный список вошли:
- Владимир Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл);
- Тигран Худавердян (СЕО Яндекса);
- Андрей Липов (глава Роскомнадзора);
- Владимир Логунов (замглавы Роскомнадзора);
- Олег Терляков (замглавы Роскомнадзора);
- Вадим Субботин (замглавы Роскомнадзора);
- Милош Вагнер (замглавы Роскомнадзора);
- Петр Акопов (журналист);
- Екатерина Андреева (телеведущая).
Помимо физических лиц в санкционный список вошли информагентство Regnum и сам Роскомнадзор.
Великобритания 5 июля анонсировала новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки Александром Лукашенко вторжения России в Украину.