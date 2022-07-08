Июль, 08 в 16:15

Канада расширила свой санкционный список против России. В него попали патриарх РПЦ Кирилл, телеведущая Екатерина Андреева, а также новостное агентство REGNUM и Роскомнадзор.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В тексте документа отмечается, что генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает действия Российской Федерации такими, что представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису.

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Поэтому было решено внести поправки в документ об особых мерах в отношении России.

В санкционный список вошли:

Владимир Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл);

Тигран Худавердян (СЕО Яндекса);

Андрей Липов (глава Роскомнадзора);

Владимир Логунов (замглавы Роскомнадзора);

Олег Терляков (замглавы Роскомнадзора);

Вадим Субботин (замглавы Роскомнадзора);

Милош Вагнер (замглавы Роскомнадзора);

Петр Акопов (журналист);

Екатерина Андреева (телеведущая).

Помимо физических лиц в санкционный список вошли информагентство Regnum и сам Роскомнадзор.

Великобритания 5 июля анонсировала новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки Александром Лукашенко вторжения России в Украину.