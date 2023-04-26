Чеська Республіка запровадила санкції проти очільника Російської православної церкви (РПЦ), патріарха Кирила.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії.

Щодо глави РПЦ запроваджуються санкції через підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

МЗС Чехії додає, що зазначили, що патріарх Кирил, справжнє ім’я якого Володимир Михайлович Гундяєв, є давнім соратником президента Росії Володимира Путіна та використовує своє службове становище для того, щоб у проповідях та публічних виступах надавати релігійне виправдання і пояснення агресії Російської Федерації.

Санкції передбачають заборону в’їзду патріарха РПЦ до Чехії, а також здійснення фінансових операцій через чеські структури. Крім того, уряд Чехії вирішив заморозити будь-які активи Гундяєва на території республіки.

Нагадаємо, раніше до санкційного списку очільника РПЦ додали Канада та Велика Британія, які теж обмежили патріарха Кирила.

Крім того, німецьке видання Sonntags Zeitung раніше повідомляло, що у 1970-х роках глава РПЦ патріарх Кирило шпигував у Швейцарії для КДБ.

Одним з тих, хто також засуджував предстоятеля РПЦ, був Вселенський патріарх Варфоломій, який казав, що Російська православна церква розділяє відповідальність за російське вторгнення в Україну.

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