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Патриарх РПЦ Кирилл был шпионом в Швейцарии в 1970-х годах — рассекречены архивы

Юля Захарченко, редактор ленты
патріарх кірілл гундяєв
Фото: Depositphotos

Патриарх Русской православной церкви Кирилл, который имеет настоящее имя Владимир Гундяев, в 1970-х годах был агентом советской разведки на территории Швейцарии.

Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger со ссылкой на рассекреченные полицейские архивы за период с 1969 до 1989 года.

Журналисты, которые ознакомились с архивами Федеральной полиции Швейцарии, утверждают, что связь Гундяева с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР документально подтверждается.

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В частности, одна из его задач — это сбор информации о членах Всемирного совета церквей и влияние на их отношение к Советскому Союзу.

После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии.

Осенью Гундяев заявил, что российские захватчики, которые умирают на территории Украины, якобы “приносят себя в жертву, которая поможет им смыть все грехи”.

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