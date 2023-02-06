Патриарх РПЦ Кирилл был шпионом в Швейцарии в 1970-х годах — рассекречены архивы

Февраль, 06 в 0:53

Патриарх Русской православной церкви Кирилл, который имеет настоящее имя Владимир Гундяев, в 1970-х годах был агентом советской разведки на территории Швейцарии.

Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger со ссылкой на рассекреченные полицейские архивы за период с 1969 до 1989 года.

Журналисты, которые ознакомились с архивами Федеральной полиции Швейцарии, утверждают, что связь Гундяева с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР документально подтверждается.

Сейчас смотрят В частности, одна из его задач — это сбор информации о членах Всемирного совета церквей и влияние на их отношение к Советскому Союзу. После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии. Осенью Гундяев заявил, что российские захватчики, которые умирают на территории Украины, якобы “приносят себя в жертву, которая поможет им смыть все грехи”. Читайте Тайные связи РПЦ и российских спецслужб. Как ФСБ формирует армию шпионов в церкви

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