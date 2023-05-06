Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ

Варшава хочет, чтобы Европейский Союз ввел санкции против России, которые ограничат импорт российской сельхозпродукции в Европу.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош.

По его словам, недопустимо, чтобы Россия импортировала сельскохозяйственную продукцию в Евросоюз и называла это продовольственной безопасностью.

— Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС. Сейчас Европе не грозит разрыв цепи поставок сельскохозяйственной продукции. Даже наоборот. У нас есть проблема с излишками. Мы сейчас решаем проблему со значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, — заявил представитель Варшавы при ЕС.

В пяти странах Евросоюза, а именно Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Словакии, появились проблемы по импорту аграрной продукции из Украины из-за чрезмерного количества этих продуктов, из-за чего было предложено расширить перечень агропродукции из Украины, которая может следовать через их территорию только транзитом. Список расширился подсолнечным маслом, мукой, медом, сахаром, яйцами, мясом, молоком и другими продуктами.

Впоследствии Польша и Европейская комиссия достигли договоренности о запрете импорта ряда видов агропродукции из Украины.

Источник: PAP

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