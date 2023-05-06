Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ

Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
Фото: Pexels

Варшава хочет, чтобы Европейский Союз ввел санкции против России, которые ограничат импорт российской сельхозпродукции в Европу.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош.

По его словам, недопустимо, чтобы Россия импортировала сельскохозяйственную продукцию в Евросоюз и называла это продовольственной безопасностью.

— Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС. Сейчас Европе не грозит разрыв цепи поставок сельскохозяйственной продукции. Даже наоборот. У нас есть проблема с излишками. Мы сейчас решаем проблему со значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, — заявил представитель Варшавы при ЕС.

В пяти странах Евросоюза, а именно Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Словакии, появились проблемы по импорту аграрной продукции из Украины из-за чрезмерного количества этих продуктов, из-за чего было предложено расширить перечень агропродукции из Украины, которая может следовать через их территорию только транзитом. Список расширился подсолнечным маслом, мукой, медом, сахаром, яйцами, мясом, молоком и другими продуктами.

Впоследствии Польша и Европейская комиссия достигли договоренности о запрете импорта ряда видов агропродукции из Украины.

Источник: PAP

ЕС, Польша, Россия, санкції, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Задержан подозреваемый в подрыве авто пропагандиста Прилепина
Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
Ударить может не только ракетами: устроит ли Россия массированную атаку по Украине 9 мая
ракетні удари ракета
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Санду
Могли убить или взять в заложники: Резников о поездке делегации Украины на переговоры с РФ
Олексій Резніков
Резников рассказал, что остановило Россию от планов захватить Одессу
Олексій Резніков
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Польша требует от Евросоюза ввести санкции на импорт сельхозпродукции из РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь