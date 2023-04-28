Польща та Європейська комісія, схоже, досягли домовленості щодо заборони імпорту низки видів агропродукції з України. Йдеться про п’ять сільськогосподарських продуктів.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM з посиланням на заяву прем’єра Польщі Матеуша Моравецького.

– Ми фіналізували домовленості з ЄС щодо заборони імпорту тієї сільськогосподарської продукції, яка призвела до дестабілізації на польському ринку. Йдеться насамперед про зернові та кукурудзу, – цитує Моравецького RMF FM.

За даними журналістів, домовленість передбачатиме зобов’язання Польщі та інших східноєвропейських країн відмовитися від одностороннього блокування імпорту продовольства з України.

RMF FM інформує, що блокада начебто буде замінена “безпрецедентною для Євросоюзу забороною” на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії до окремих країн-членів. Журналісти стверджують, що заборона на імпорт цих п’яти товарів “становить 90% всього імпорту з України”.

Транзит цієї продукції буде дозволений. Термін можливої заборони на імпорт наразі невідомий.

Завдяки такій угоді Польща уникне санкційної процедури за одностороннє запровадження зернової блокади. Торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і лише органи Євросоюзу можуть запроваджувати подібні кроки.

RMF FM зазначає, що замість розширення списку заборонених для імпорту українських товарів такими продуктами, як молоко, м’ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування. Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини запропонували розширити перелік, внісши до нього соняшникову олію, борошно, мед, цукор, яйця, м’ясо, м’які фрукти, молоко та молочні продукти.

Єврокомісія виділить €100 млн на підтримку фермерів в цих п’яти країнах. З цієї суми Польща отримає майже €40 млн.

Брюссель також обіцяє допомогти з експортом зерна.

Водночас видання Європейська правда з посиланням на джерела пише, що переговори між Єврокомісією та п’ятьма східноєвропейськими країнами ще тривають. Тож у підсумку перелік заборонених для імпорту товарів може бути іншим.

Варто зазначити, що 5 червня завершується термін скасування імпортних мит та квот на український експорт до ЄС. Посли країн-членів Євросоюзу сьогодні підтримали його продовження. Далі це рішення мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

Джерело: RMF FM, Європейська правда

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