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Юлия Соколова, редактор ленты

В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине – разведка Британии

Акція Безсмертний полк у РФ
Фото: Getty Images

Власти РФ в этом году отменили пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Вероятно, решение было принято, чтобы не демонстрировать масштабы потерь в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание, что Россия вовсю пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который использует для оправдания агрессии: что якобы вторжение в Украину “аналогично советскому опыту во Второй мировой войне”.

18 апреля 2023 года российские пропагандистские СМИ объявили об отмене в этом году так называемых маршей памяти Бессмертный полк якобы “по соображениям безопасности”.

– На самом деле власть, скорее всего, была обеспокоена тем, что участники подчеркнут масштаб недавних потерь РФ, — отметили в разведке.

Ведомство напоминает, что перед отменой акции основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине “нацисты”, что противоречит оправданию войны, придуманному в Кремле.

Российские власти продолжают попытки объединить свое население вокруг мифов о 1940-х годах, констатирует разведка. Например, 12 апреля пропагандистское агентство РИА Новости сообщило о якобы “уникальных” документах из архивов ФСБ, которые “свидетельствуют о причастности нацистов к убийству 22 тыс. поляков во время Катынской резни 1940 года”.

На самом же деле ответственность за это преступление несет предшественник ФСБ – НКВД. Разведка напоминает, что в 2010 году Госдума РФ официально осудила советского диктатора Иосифа Сталина за приказ об убийствах.

В России отменяют военные парады к 9 мая, объясняя это “проблемами с безопасностью”. Парад отменили и во временно оккупированном Крыму.

9 Травня, Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія
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