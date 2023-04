Власти РФ в этом году отменили пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Вероятно, решение было принято, чтобы не демонстрировать масштабы потерь в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание, что Россия вовсю пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который использует для оправдания агрессии: что якобы вторжение в Украину “аналогично советскому опыту во Второй мировой войне”.

18 апреля 2023 года российские пропагандистские СМИ объявили об отмене в этом году так называемых маршей памяти Бессмертный полк якобы “по соображениям безопасности”.

Ведомство напоминает, что перед отменой акции основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине “нацисты”, что противоречит оправданию войны, придуманному в Кремле.

Российские власти продолжают попытки объединить свое население вокруг мифов о 1940-х годах, констатирует разведка. Например, 12 апреля пропагандистское агентство РИА Новости сообщило о якобы “уникальных” документах из архивов ФСБ, которые “свидетельствуют о причастности нацистов к убийству 22 тыс. поляков во время Катынской резни 1940 года”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 April 2023.

