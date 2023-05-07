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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Даже атаку по Кремлю покажут как “победу”: Буданов об эффективности РФ в информпространстве

Буданов Кремль
Фото: Pexels, УНИАН

Россияне умеют работать с информационным пространством и смогут показать как “победу” РФ даже ракету, которая попадет в Кремль.

Такое мнение в интервью Yahoo News высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Любое событие — представьте себе ракету, которая попадет в Кремль — они покажут как победу России. Они будут утверждать, что предотвратили самую большую катастрофу для человечества, попав этой ракетой в Кремль, что эта ракета на самом деле разрушила здание, в которое должна была попасть, и даже помогла им. Это звучит как шутка, но на самом деле российское общество воспринимает такие глупости, — сказал Буданов.

Как отметил ресурс, интервью с Будановым состоялось 24 апреля, более чем за неделю до того, как два беспилотника “атаковали” Кремль, слегка повредив его куполообразную крышу.

Российское правительство сразу же обвинило Украину в этом, гиперболически назвав “покушением на Путина”.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к этому. Глава государства подчеркнул, что Украина не нападает ни на Путина, ни на Москву. Он добавил, что мы на своей территории и защищаем наши села и города.

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Война в Украине, Кирилл Буданов, Кремль, Пропаганда Росії, Разведка
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