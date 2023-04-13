В России руководители граничащих с Украиной регионов объявили об отмене 9 мая обычно довольно громких военных парадов ко Дню Победы.

Аналогичное заявление сделали и оккупанты в Крыму.

Согласно официальному объяснению от чиновников, парады отменили якобы из-за проблем с безопасностью вблизи границы.

В то же время в некоторых городах, которые находятся дальше от Украины, не намерены отказываться от мероприятий.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что такие разные подходы к празднованию Дня Победы в РФ проливают свет на достаточно чувствительную коммуникационную проблему для Кремля.

А все потому, что президент России Владимир Путин для объяснения причин так называемой специальной военной операции ссылается на советский опыт Второй мировой войны.

Однако есть риск, что сообщения об отмене парадов вызовут у россиян все большее беспокойство.

У них мгновенно может сложиться представление о том, что война в Украине провальная и плохо управляемая.

В то же время, добавляют британские разведчики, почтение памяти погибших предыдущих поколений может легко подтолкнуть к разоблачению масштабов последних потерь, которые Кремль пытается скрыть.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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