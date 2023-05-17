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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президент ПАР збирається в Україну, щоб обговорити африканський “мирний план”

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав, що хоче приїхати в Україну у складі місії від кількох країн Африки.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді.

– Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса дійсно інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн, – сказав Никифоров.

За його словами, президент України привітав таку мирну ініціативу. Никифоров додав, що Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську формулу миру та запросити приєднатися до її реалізації.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували “мирну ініціативу”, щоб допомогти покласти край війні між Україною та РФ.

За його словами, делегація лідерів африканських держав у межах “миротворчої місії” планує відвідати Москву та Київ, щоб представити план. Він також сказав, що Зеленський та Путін погодилися прийняти делегацію для обговорення потенційного мирного плану.

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Джерело: Українська правда
Африка, Війна в Україні, Офіс президента, ПАР, Україна
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