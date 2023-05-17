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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зернову угоду продовжено ще на два місяці – президент Туреччини Ердоган

Зернову угоду продовжено ще на два місяці – президент Туреччини Ердоган

Так звану зернову угоду продовжено ще на два місяці. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Ердоган також запевнив, що Туреччина докладе всіх зусиль для повного виконання домовленостей.

За даними Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких чиновників, Росія поки що згодна залишитися в угоді.

Зернову ініціативу 22 липня минулого року підписали Україна, Туреччина та ООН. Окремий аналогічний документ підписала РФ. Востаннє угоду продовжували у березні, але термін її дії закінчується 18 травня.

Днями в МЗС Туреччини заявили, що Чорноморська зернова ініціатива може бути продовжена ще на два місяці.

Водночас в українському МЗС інформували, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди: склалася “підвішена ситуація” через маніпуляції РФ.

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Зернову угоду продовжено ще на два місяці – президент Туреччини Ердоган

Війна в Україні, Зерно, ООН, Росія, Туреччина, Україна
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