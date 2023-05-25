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Юлия Захарченко, редактор ленты

В ГУР рассказали, нанесут ли новые удары по Крымскому мосту

В ГУР рассказали, нанесут ли новые удары по Крымскому мосту
Фото: Факты ICTV

Мост через Керченский пролив может сыграть важную роль во время освобождения временно оккупированного Крымского полуострова. Российские войска могут использовать его для того, чтобы убежать.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он ответил на вопрос, планируют ли ВСУ уничтожать Крымский мост.

— Мы оставим его как путь отхода для них (российских оккупантов. — Ред.). Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью перекрывается, — подчеркнул представитель ГУР.

Россия построила мост через Керченский проток после оккупации Крымского полуострова. Он играет важную роль в логистике, военном обеспечении и поставках боеприпасов для войск РФ.

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Источник: Welt

Война в Украине, ВСУ, Керченский пролив, Керченский мост, Міноборони України
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