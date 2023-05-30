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Подоляк прокомментировал утреннюю атаку на Москву: Дроны хотят вернуться к своим создателям

Подоляк прокомментировал утреннюю атаку на Москву: Дроны хотят вернуться к своим создателям
Фото: УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утренняя атака дронов на Москву может свидетельствовать о том, что российские БПЛА хотят вернуться к своим создателям.

Об этом он сказал в эфире Breakfast Show.

— Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: “А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и т.д.?”, — отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также отметил, что Россия должна ответить за развязанную войну и совершенные преступления.

— После 15 месяцев войны они не поняли, что 2014 года уже будет? Никакого подписания линии раздела… Каждый из них будет отвечать в полном объеме, — подчеркнул он.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

СМИ также пишут, что в центре российской столицы полиция утром проверяет канализационные люки.

Кроме того, сотрудники полиции патрулируют улицы с антидроновимы ружьями и выборочно останавливают автомобили для проверки документов.

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Источник: Breakfast Show

Война в Украине, Дрони, Росія, Украина
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