Згадайте вибухи багатоповерхівок у 90-х: Sky пише, що РФ могла сама атакувати Москву БПЛА

Москву та Підмосков’я на світанку 30 травня атакували невідомі ударні безпілотники. Повідомляється, що всього було понад 30 дронів.

Видання Sky News пише, що не ясно, хто стоїть за цією атакою. Редактор відділу міжнародних відносин Sky Домінік Вагорн вказує, що це не перший випадок, коли безпілотники атакують Москву. І, можливо, не найзначніший. Атака безпілотників на Кремль минулого місяця була більш значущою з точки зору цілі.

— Далеко не ясно, хто несе за це відповідальність. Невже росіяни атакували власну столицю? Звучить божевільно, але цілком правдоподібно. Чи це була ображена російська група? Теж можливо. Чи українці? Безумовно, найбільш ймовірні винуватці? Не обов’язково, – пише Вагорн.

Він пише, що якщо росіяни скопіюють українські конструкції безпілотників, то можуть піти далі та створити інцидент з фальшивим прапором.

— Для Росії фальсифікація атаки українських безпілотників на Москву допомагає відвернути від Києва підтримку Заходу. Україна повинна була дати залізні запевнення, що не буде здійснювати атаки на Росію. Це також допомагає залякати власне населення, мобілізуючи підтримку проти ворога, – пише він.

Він вказує, що якщо для когось це звучить перебільшенням, то слід згадати серію вибухів московських багатоповерхівок у 1990-х, які забрали життя понад 300 людей і були використані як привід для війни в Чечні. У підсумку це забезпечило владу Володимира Путіна. Ці атаки зараз вважаються справою рук російського ФСБ.

На його думку, імітація нібито української атаки дає Кремлю виправдання для їхніх безперервних варварських нападів на Київ, оскільки тепер вони можуть стверджувати, що українці вчиняють подібно.

Безпілотники впали в районі, де проживає частина еліти країни, і це змушує режим Путіна виглядати слабким, вказує редактор Sky. Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вже виступив із засудженням уряду за те, що столиця незахищена.

Він також вказує, що від цієї атаки сама Україна мало виграє, якби вона її здійснила. Це більше на руку ворогам на Заході, а особливо у США, хто прагне припинити військову допомогу Вашингтона Києву.

Вагорн додає, що українці вже кілька місяців атакують цивільну інфраструктуру в глибині Росії, від нафтопереробних заводів до складів. Але житлові будинки в столиці – це зовсім іншого роду дії, і такі атаки для Києва не характерні. Водночас він додає, що це може бути частиною прелюдії до довгоочікуваного контрнаступу.

— Частиною схеми, щоб вивести ворога з рівноваги, як і ті дивні рейди в Бєлгороді та Брянську. Тримати ворога в напрузі, промацати його слабкі місця, показати, що ніхто не в безпеці, адже до великого наступу залишилися лічені дні, – пише він.

Редактор Sky наголошує, що це має сенс лише в тому випадку, якщо наступ дійсно не за горами. Поки ж ніхто нічого не знає напевно.

Нагадаємо, сьогодні на світанку Підмосков’я та Москву атакували ударні безпілотники. За даними російських ЗМІ, один безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Там пошкоджено фасад, вибито вікна.

Другий дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Джерело : Sky News

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