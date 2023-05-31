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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ по Україні – речник генсека ООН

Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ по Україні – речник генсека ООН
Фото: Факти ICTV

Некоректно порівнювати атаку дронів проти Москви з постійними обстрілами російських військ по містах України та мирних жителях.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік у коментарі іноземним журналістам.

Відповідаючи на запитання українського журналіста, він зазначив, що позиція генсека Антоніу Гутерреша залишається незмінною – він засуджує атаки РФ проти цивільної інфраструктури.

За запитом російського журналіста водночас він прокоментував обстріл Москви дронами у ніч на 30 травня, зазначаючи, що в ООН засуджують будь-які атаки проти цивільних об’єктів.

Проте речник генсека ООН Стефан Дюжаррік наголосив, що в жодному разі не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими атаками РФ проти України, які відбуваються щоденно з 24 лютого 2022 року.

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дрон у Москві

Джерело: Укрінформ
Антоніу Гутерреш, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Москва, ООН
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