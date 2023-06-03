Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ

В українській воєнній розвідці допускають сценарій заколоту чи військового протистояння всередині країни-агресора РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.

Він назвав такий розвиток подій “одним із низки сценаріїв”.

– Так, можливий заколот, можливе збройне протистояння. Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини, – наголосив Юсов.

Представник ГУР уточнив, що такий сценарій може стати можливим завдяки успішним діям повстанців-росіян, які “борються за свої права” на території РФ.

За словами Юсова, операція добровольців Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії на російській території триває. РФ оголосила в Бєлгородській області так званий план Едельвейс та залучила силовиків для протидії озброєним повстанцям. Однак російські силовики навчені лише бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі.

Тому РФ застосовує артилерію та Гради, бомбардуючи будинки росіян у прикордонних регіонах. І за цим спостерігає увесь світ.

– Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатися, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті “гаішники”, – пояснив Юсов.

Коментуючи можливість внутрішніх конфліктів, він звернув увагу на створення приватних військових компаній (ПВК) всередині РФ, кількість яких “зростає в геометричній прогресії”. За даними розвідки, сьогодні їх “штампують десятками” різні російські клани, групи та корпорації.

– Це все робиться вже не для участі у війні проти України. Це робиться для захисту якихось власних вузьких корпоративних інтересів. А якщо рушниця висить, то вона обов’язково вистрілить, – заявив Юсов.

Як відомо, 22 травня підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області РФ. Підрозділи, ворожо налаштовані до кремлівського режиму, звітували про знищення прикордонного пункту, “звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Поділ”, бої за населений пункт Грайворон.

1 червня з’явилася інформація про бої біля міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.

Джерело : ГУР

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