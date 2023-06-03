Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ

кремль
Фото: Unsplash

В українській воєнній розвідці допускають сценарій заколоту чи військового протистояння всередині країни-агресора РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.

Він назвав такий розвиток подій “одним із низки сценаріїв”.

– Так, можливий заколот, можливе збройне протистояння. Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини, – наголосив Юсов.

Представник ГУР уточнив, що такий сценарій може стати можливим завдяки успішним діям повстанців-росіян, які “борються за свої права” на території РФ.

За словами Юсова, операція добровольців Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії на російській території триває. РФ оголосила в Бєлгородській області так званий план Едельвейс та залучила силовиків для протидії озброєним повстанцям. Однак російські силовики навчені лише бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі.

Тому РФ застосовує артилерію та Гради, бомбардуючи будинки росіян у прикордонних регіонах. І за цим спостерігає увесь світ.

– Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатися, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті “гаішники”, – пояснив Юсов.

Читайте також
Після пожежі в Шебекіно РФ не знає, де краще зміцнювати оборону – розвідка Британії
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ

Коментуючи можливість внутрішніх конфліктів, він звернув увагу на створення приватних військових компаній (ПВК) всередині РФ, кількість яких “зростає в геометричній прогресії”. За даними розвідки, сьогодні їх “штампують десятками” різні російські клани, групи та корпорації.

– Це все робиться вже не для участі у війні проти України. Це робиться для захисту якихось власних вузьких корпоративних інтересів. А якщо рушниця висить, то вона обов’язково вистрілить, – заявив Юсов.

Як відомо, 22 травня підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області РФ. Підрозділи, ворожо налаштовані до кремлівського режиму, звітували про знищення прикордонного пункту, “звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Поділ”, бої за населений пункт Грайворон.

1 червня з’явилася інформація про бої біля міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.

Читайте також
Отримали цінну інформацію: ГУР про наслідки операції в Бєлгородській області
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ

Джерело: ГУР
Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україні нема чого робити на саміті НАТО, якщо не буде сигналу про членство – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія навіки втомилася – ми її морально розбили
Володимир Зеленський
Блогери Пригожина критикують Міноборони через недолугу реакцію в Бєлгородській області – ISW
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Зима покаже: Галущенко про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику
Герман Галущенко
Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб проводити референдум: МЗС про “мирний план” Індонезії
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Заколот чи збройне протистояння: Юсов розповів про можливий сценарій в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь