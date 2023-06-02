Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Татьяна Забожко, редактор ленты

После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии

После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии

Накануне российским войскам удалось немного лучше, чем раньше, справиться с атакой в Белгородской области РФ.

Хотя, согласно сводке Минобороны России, секретом относительно удачного сдерживания стало развертывание полного спектра боевых средств на территории РФ, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную систему ТОС-1А Солнцепек.

Теперь, по мнению представителей разведки Минобороны Великобритании, у российского командования – острая дилемма – укреплять оборону в приграничных регионах России или линии на оккупированной территории Украины.

Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР – Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.

Сначала в РДК сообщили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области.

Впоследствии представители РДК и ЛСР заявили о “полном освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.

После этого начались бои за Грайворон.

По убеждению аналитиков Института изучения войны, ситуация в Белгородской области стала для инфопространства РФ настоящим потрясением.

1 июня прошли бои у приграничного города Шебекино Белгородской области РФ.

А затем начался пожар в муниципальном общежитии города.

Бойцы Легиона Свобода России отметили, что снова находятся на границе с Россией и намерены выдвигаться вглубь территории РФ, чтобы “принести свободу и покой”.

Представители ЛСР заявили, что Грайворон – это только начало, а в дальнейшем они планируют освободить всю Россию от Белгорода до Владивостока.

Источник: Ministry of Defence

Белгород, Взрыв, Міноборони РФ, Пожар, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все 15 ракет и 21 дрон уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Массированная воздушная атака на Киевщину: обломками травмировало ребенка и мужчину
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Массовый пролет ракет и дронов над Черкасской областью: в регионе работала ПВО
Робота ППО, ракетна атака - працює ППО, вибух - робота ППО під час атаки РФ
Сожжено почти по три десятка артсистем и автомобилей: потери РФ на 2 июня
Знищена техніка Росії
Оккупанты на Херсонщине объявили новую дату для получения паспортов РФ: что будет потом
російські окупанти
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь