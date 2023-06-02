После пожара в Шебекино РФ не знает, где лучше укреплять оборону – разведка Британии
Накануне российским войскам удалось немного лучше, чем раньше, справиться с атакой в Белгородской области РФ.
Хотя, согласно сводке Минобороны России, секретом относительно удачного сдерживания стало развертывание полного спектра боевых средств на территории РФ, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную систему ТОС-1А Солнцепек.
Теперь, по мнению представителей разведки Минобороны Великобритании, у российского командования – острая дилемма – укреплять оборону в приграничных регионах России или линии на оккупированной территории Украины.
Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР – Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.
Сначала в РДК сообщили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области.
Впоследствии представители РДК и ЛСР заявили о “полном освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.
После этого начались бои за Грайворон.
По убеждению аналитиков Института изучения войны, ситуация в Белгородской области стала для инфопространства РФ настоящим потрясением.
1 июня прошли бои у приграничного города Шебекино Белгородской области РФ.
А затем начался пожар в муниципальном общежитии города.
Бойцы Легиона Свобода России отметили, что снова находятся на границе с Россией и намерены выдвигаться вглубь территории РФ, чтобы “принести свободу и покой”.
Представители ЛСР заявили, что Грайворон – это только начало, а в дальнейшем они планируют освободить всю Россию от Белгорода до Владивостока.
Источник: Ministry of Defence
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