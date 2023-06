На Рамштайн-13 обновят статус поддержки Украины перед контрнаступлением — Минобороны Литвы

На следующем заседании в формате Рамштайн, которое состоится через неделю, союзники Украины обновят статус военной поддержки ВСУ перед контрнаступлением.

Об этом сообщил в Twitte министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Украина уже подтвердила планы по контрнаступлению, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами. Через неделю на встрече в Рамштайн будет обновлен статус военной поддержки, чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами, — написал он.

???????? already confirmed the timetable for the counterattack and it will begin regardless of the catastrophe caused by the occupants. A week later, status of military support will be renewed at the Ramstein meeting, so that nothing would be missing in the fight against the occupants.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 8, 2023