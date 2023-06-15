Говоритимуть про авіацію і поточні потреби. Чого очікувати від Рамштайну-13: відповідь експерта

Сьогодні, 15 червня, у Брюсселі відбудеться 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Чого очікувати від нового Рамштайну та чи оголосять країни про надання ЗСУ західної авіації – в матеріалі Фактів ICTV.

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що глобально зараз НАТО й наші західні союзники вирішують, яким чином допомогти Україні авіацією.

– Основне, що обговорюватиметься на засіданні, я думаю, – це все-таки літаки та поточні потреби української армії, – сказав експерт.

Водночас він зазначає, що говорити про оголошення країнами про передання винищувачів поки що зарано.

– Триває підготовчий момент. Щоб давати літаки, нам потрібні підготовлені техніки, підготовлені льотчики й інфраструктура. Нам потрібно передати все, починаючи з паливозаправника і закінчуючи ключем дюймовим. І доки не буде закінчено цей процес, доки не буде вибудувано всю інфраструктуру, говорити про те, що нам дадуть літаки – це неправильно, тож так не буде, – наголошує Жирохов.

За його словами, передання винищувачів потребує колосальної роботи, яка відбувається у форматі Рамштайн, зустрічей тет-а-тет і телефонних перемовин.

Експерт також наголосив, що засідання Контактної групи – це формальна зустріч, і більшість рішень, які там ухвалюють, мають стратегічне значення, тобто вони можуть бути реалізовані через якийсь певний час.

Окрім того, саме на Рамштайні вирішуються такі речі, які не можна обговорити в телефонному режимі. Наприклад, яка країна й наскільки зможе покрити потреби Сил оборони України у боєприпасах.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що на зустрічі партнери будуть обговорювати деталі “літакової коаліції” для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомляв, що на Рамштайні-13 союзники України оновлять статус військової підтримки ЗСУ, “щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами”.

Данське інформаційне агентство Ritzau з посиланням на неназвані джерела стверджує, що на засіданні Данія запропонує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

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