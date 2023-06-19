Лондон контролюватиме кошти, які підсанкційні олігархи РФ спрямують на відбудову України

Велика Британія контролюватиме витрачання коштів підсанкційних російських олігархів, які вони вирішать перерахувати на відбудову України.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на джерело в британському уряді.

Співрозмовник пояснив, що це буде по суті “донорський внесок”. Тому офіційний Лондон детально відстежуватиме, щоб ці кошти використовувалися за призначенням.

– Ми будемо контролювати витрачання і дуже чітко стежити за тим, щоб кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України, – наголосило джерело.

Кошти планують спрямувати як на короткострокові, так і на довгострокові потреби нашої країни. Конкретні напрями визначатимуть на Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Великій Британії 21-22 червня.

– Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення, – заявило джерело.

Співрозмовник водночас уточнив, що поки йдеться про концептуальну можливість такого використання активів росіян. Ще зарано говорити про фінансовий механізм передання грошей, а отже і про конкретні механізми контролю.

Що пропонує британський уряд

У МЗС Великої Британії сьогодні оголосили, що країна зберігатиме санкції проти РФ, доки Україна не отримає компенсацію за наслідки агресії.

Заради цього британський уряд впроваджує нове законодавство.

У росіян, які потрапили під британські санкції, з’явиться можливість добровільно жертвувати заморожені активи на відбудову України. У МЗС запевнили, що в цьому процесі “не буде жодного примусу”. Крім того, Лондон не планує послаблювати санкції для росіян в обмін на перерахування коштів для України.

Крім того, фізичні та юридичні особи у Великій Британії або за кордоном, які потрапили до санкційного списку, будуть зобов’язані розкривати активи, якими володіють на британській території. Такий крок спрямований на запобігання приховуванню активів. За нерозкриття інформації загрожуватимуть додаткові санкції або конфіскація.

Джерело: МЗС Великої Британії, Європейська правда

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