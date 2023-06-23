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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ: перелік нових обмежень

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 23 червня, Рада ЄС затвердила 11-й пакет персональних та економічних санкцій проти Росії за її агресивну війну в Україні.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, нові заходи спрямовані на посилення запроваджених раніше обмежень та боротьбу з обходом санкцій.

У Брюсселі очікують, що 11-й пакет ще більше послабить військову машину Кремля, дозволить позбавити РФ ресурсів, яких вона потребує для війни проти України.

– Наші санкції вже завдають важкої шкоди економіці РФ та спроможності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та путінську військову машину, – наголосив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Що передбачає новий санкційний пакет

• Боротьба з обходом санкцій

Брюссель запроваджує новий інструмент проти обходу санкцій.

Він дозволить Євросоюзу обмежувати продаж, постачання, передавання чи експорт підсанкційних товарів і технологій до третіх країн, юрисдикції яких вважаються особливо схильними до обходу обмежень.

Цей інструмент буде винятковим і крайнім заходом. Його застосують, якщо інші індивідуальні кроки та роз’яснювальна робота Євросоюзу з третіми країнами виявляться недостатніми та вони продовжать систематично обходити обмеження.

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• Заборона транзиту

Євросоюз забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які агресор може використати у військово-технічній, оборонній сферах, в авіаційній або космічній промисловості.

Заборона на транзит стосується і реактивного пального, що експортується з ЄС до третіх країн.

Брюссель запроваджує цей крок для подальшої мінімізації ризику обходу санкцій.

• Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС додала ще 87 юридичних осіб до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у війні проти України.

На них поширюються більш жорсткі обмеження на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій.

До списку потрапили: чотири іранські компанії, які виробляють дрони та постачають їх РФ; суб’єкти третіх країн, які займаються обходом торговельних санкцій; деякі російські юрособи, які розробляють, виготовляють і постачають електронні компоненти для армії РФ.

Розширено санкційний список предметів обмеженого використання, які можуть сприяти вдосконаленню російського сектору оборони. Йдеться про: електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва електронних інтегральних схем, прекурсори для енергетичних матеріалів та хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади, метали, які використовуються в оборонному секторі та морському обладнанні.

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• Експортні обмеження

За даними Єврокомісії, 11-й пакет запроваджує обмеження на експорт ще 15 технологічних виробів, виявлених на полі бою в Україні, а також обладнання, необхідного для виробництва таких виробів.

Від імпортерів підсанкційних товарів із заліза та сталі, перероблених у третій країні, вимагатимуть довести, що використані матеріали не надходять із РФ.

Заборона на експорт автомобілів класу люкс поширюється на всі нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна вище від 1900 кубічних см, а також на всі електричні та гібридні авто.

Вводиться повна заборона на певні види компонентів машин.

• Боротьба з пропагандою

Рада ЄС продовжила призупинення дії ліцензій на мовлення п’яти ЗМІ: RT Balkan, Oriental Review, “Царьград”, New Eastern Outlook, Katehon.

Таким чином Брюссель намагається протидіяти російським маніпуляціям і пропаганді.

– Ці ЗМІ перебувають під постійним прямим або непрямим контролем керівництва РФ і використовуються ним для безперервних та узгоджених пропагандистських акцій, спрямованих проти громадянського суспільства в ЄС і сусідніх країнах, – зазначається у повідомленні.

• Дороги та порти

Запроваджено повну заборону на перевезення товарів до Євросоюзу вантажівками з причепами та напівпричепами, зареєстрованими в РФ.

Заборонено доступ до портів ЄС для кораблів, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщо є вагомі підозри, що судно порушує заборону на імпорт російської сирої нафти морським шляхом, або перевозить її за ціною, що перевищує граничну ціну G7 (Великої сімки).

Таку ж заборону застосують до суден, які вимикають або виводять із ладу навігаційну систему під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів.

• Енергетичні обмеження

Припиняється тимчасове відтермінування, надане Німеччині та Польщі щодо поставок сирої нафти з РФ північною ділянкою нафтопроводу Дружба.

Тобто ці дві країни більше не зможуть імпортувати російську нафту трубопроводом.

Водночас нафту, яка походить із Казахстану або іншої третьої країни, продовжать імпортувати до ЄС нафтопроводом Дружба (транзитом через Росію).

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• Індивідуальні санкції

На додачу до економічних санкцій Рада ЄС розширила список індивідуальних обмежень.

Йдеться про заморожування активів ще понад 100 фізичних та юридичних осіб. Це:

  • вищі військові чиновники;
  • особи, які ухвалюють рішення з питань війни;
  • особи, причетні до незаконної депортації українських дітей до РФ;
  • судді, які ухвалювали політично мотивовані рішення щодо українських громадян;
  • особи, відповідальні за пограбування культурної спадщини України;
  • бізнесмени, пропагандисти, російські IT-компанії, які надають критично важливі технології та програмне забезпечення російській розвідці;
  • банки, які працюють на окупованих територіях;
  • організації, які співпрацюють із армією РФ.

Нові санкційні обмеження незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

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Джерело: Єврокомісія, Євросоюз
Єврокомісія, Європейський Союз, Єврорада, Війна в Україні, санкції, Санкції проти Росії
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