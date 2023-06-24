Ознака краху путінського режиму: в ГУР прокоментували “похід” Пригожина на Москву

Останні події на території Росії за участі бойовиків ПВК Вагнера та Євгена Пригожина є прямим наслідком злочинної військової агресії Кремля.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі виданню РБК-Україна.

– Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України, – наголосив Юсов.

Він додав, що нинішнє внутрішнє протистояння є ознакою краху правлячого диктаторського режиму в Росії.

Україна ж продовжує спостерігати за перебігом подій.

Що відомо про події в РФ

Увечері 23 червня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську армію в начебто завданні удару по табору його найманців. Він оголосив, що “помститься” Міноборони РФ та його керівництву — міністру Сергію Шойгу і начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

Пригожин оголосив, що 25 тис. “вагнерівців” йдуть “розбиратися”, і назвав це “маршем справедливості”.

На ранок 24 червня бойовики ПВК Вагнера захопили ключові об’єкти в Ростові-на-Дону. На вулицях міста є танки, а озброєні найманці оточили штаб Південного військового округу РФ, міську адміністрацію, управління ФСБ та МВС.

Також є інформація, що “вагнерівці” захопили військові об’єкти у Воронежі. Тим часом Пригожин уже анонсував “похід на Москву”.

У Москві, Московській області та Воронезькій області було введено режим контртерористичної операції.

Детальніше за останніми подіями в Росії після заяв Пригожина можна спостерігати в онлайні на Фактах ICTV.

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