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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда висловився про необхідність посилення східного флангу НАТО.

Він назвав “негативним сигналом” те, що найманці ПВК Вагнера переміщаються до Білорусі.

– Ми зараз проводимо посилення безпеки східного флангу НАТО – Польщі та балтійських держав. Ми бачимо, що відбувається на Сході. Група Вагнера переміщається в Білорусь, а це для нас украй негативний сигнал, який ми маємо намір донести до наших союзників, – наводить слова Дуди польський телеканал Polsat.

За словами президента Польщі, представникам НАТО необхідно втілювати в життя раніше ухвалені рішення.

Також сьогодні Латвія і Литва закликали Північноатлантичний союз зміцнити свої східні кордони у відповідь на очікування, що вагнерівці створять нову базу в Білорусі після невдалого заколоту в Росії.

– Цей крок потрібно оцінювати з іншої точки зору безпеки. Ми бачили можливості цих найманців, – сказав журналістам глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс під час візиту до Парижа, пише Guardian.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що швидкість, з якою вагнерівці просувалися на Москву, свідчить про необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив приїзд власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина до Білорусі.

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Анджей Дуда, Війна в Україні, Польща, Російська агресія
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