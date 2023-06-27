Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда висловився про необхідність посилення східного флангу НАТО.

Він назвав “негативним сигналом” те, що найманці ПВК Вагнера переміщаються до Білорусі.

– Ми зараз проводимо посилення безпеки східного флангу НАТО – Польщі та балтійських держав. Ми бачимо, що відбувається на Сході. Група Вагнера переміщається в Білорусь, а це для нас украй негативний сигнал, який ми маємо намір донести до наших союзників, – наводить слова Дуди польський телеканал Polsat.

За словами президента Польщі, представникам НАТО необхідно втілювати в життя раніше ухвалені рішення.

Також сьогодні Латвія і Литва закликали Північноатлантичний союз зміцнити свої східні кордони у відповідь на очікування, що вагнерівці створять нову базу в Білорусі після невдалого заколоту в Росії.

– Цей крок потрібно оцінювати з іншої точки зору безпеки. Ми бачили можливості цих найманців, – сказав журналістам глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс під час візиту до Парижа, пише Guardian.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що швидкість, з якою вагнерівці просувалися на Москву, свідчить про необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив приїзд власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина до Білорусі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.