Украинское контрнаступление тудет тяжелым, продолжительным и очень кровавым — Милли

Контрнаступление Сил обороны Украины неуклонно продвигается, прокладывая себе путь через сложные минные поля по 500-2 000 м в день, однако для достижения поставленных целей потребуется достаточно много времени и сил, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

— Война на бумаге и реальная война — разные вещи. На настоящей войне гибнут реальные люди…Я сказал, что это займет 6, 8, 10 недель, это будет очень сложно. Это будет очень долго и очень-очень кроваво. И ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу, — добавил Милли.

Накануне в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в большем количестве боеприпасов для артиллерии на Восточном и Южном направлениях, комментируя активные контрнаступательные действия.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также говорил, что для быстрого развития контрнаступления украинской армии уже сейчас нужно больше оружия.

Он также выразил разочарование тем, что Украина до сих пор не получила боевые самолеты.

Источник : The Guardian

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