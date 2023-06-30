Усиление артиллерии — очевидный приоритет: Зеленский о контрнаступлении

На Ставке верховного главнокомандующего были рассмотрены поставки боеприпасов для артиллерии на восточном и южном направлениях. Усиление украинской артиллерии — это очевидный приоритет, поэтому все международники получили сегодня дополнительные задачи.

Об этом в вечернем видеообращении за 30 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя активные контрнаступательные действия на разных направлениях.

— И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной, — утверждает глава государства.

Отдельно рассмотрели ситуацию на севере, в частности, на территории Беларуси. Были доклады разведки и руководителя СБУ. Президент Украины отмечает, что очень внимательно анализируется каждый факт и любые перспективы по всем направлениям.

Глава государства подчеркнул, что решением Ставки главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и генералу Сергею Наеву поручено усилить северное направление, чтобы гарантировать спокойствие. В то же время есть соответствующие сроки выполнения.

Президент поблагодарил Данию и лично премьер-министра Метте Фредериксен за новый оборонный пакет для Украины: снаряды для артиллерии, ракеты для ПВО и технику для разминирования.

Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что удастся реализовать фундаментальную оборонную задачу: дать безопасность Змеиному и значительной части Черноморской акватории, обратил внимание Зеленский.

— Это одна из самых весомых побед. Помните? Наши воины это сделали. Российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь Юг, нашу прекрасную Одессу и другие города. Наши воины их остановили, выгнали со Змеиного. Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать, — отмечает Владимир Зеленский.

По его мнению, благодаря тому, что украинцам удается делать в противостоянии российским террористам, то открывается для всего мира и самих себя новая настоящая украинская сила.

Президент считает, что это сила, которую украинцы никогда не потеряют и которая всегда будет опорой безопасности свободного мира.

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