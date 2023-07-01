Український контрнаступ буде важким, тривалим і дуже кривавим – Міллі

Контрнаступ Сил оборони України неухильно просувається, торуючи собі шлях через складні мінні поля по 500-2 000 м на день, однак для досягнення поставлених цілей знадобиться досить багато часу і сил, заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в Національному пресклубі у Вашингтоні.

– Війна на папері і реальна війна – різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди…Я сказав, що це займе 6, 8, 10 тижнів, це буде дуже складно. Це буде дуже довго і дуже-дуже криваво. І ні в кого не повинно бути жодних ілюзій з цього приводу, – додав Міллі.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше боєприпасів для артилерії на Східному та Південному напрямках, коментуючи активні контрнаступальні дії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також говорив, що для швидкого розвитку контрнаступу українській армії вже зараз потрібно більше зброї.

Він також висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала бойові літаки.

Джерело : The Guardian

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