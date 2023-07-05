Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Путіна від застосування ядерної зброї в Україні – ЗМІ
Китайський лідер Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних і китайських чиновників.
Повідомляється, що попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви ще у березні.
Як пише видання, стримування Путіна від використання такої зброї було головним елементом кампанії Китаю з відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.
За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар РФ по Україні чи по одному з її європейських союзників може налаштувати континент проти Китаю, а постійний тиск із боку Пекіну, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.
Finanical Times зазначає, що Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу Сила Сибіру-2.
За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.
Нагадаємо, наприкінці червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість тактичної ядерної зброї Росії, яку в Кремлі хочуть перемістити на білоруську територію, вже прибула.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк