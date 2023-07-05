Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Путіна від застосування ядерної зброї в Україні – ЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних і китайських чиновників.

Повідомляється, що попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви ще у березні.

Як пише видання, стримування Путіна від використання такої зброї було головним елементом кампанії Китаю з відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.

За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар РФ по Україні чи по одному з її європейських союзників може налаштувати континент проти Китаю, а постійний тиск із боку Пекіну, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.

Finanical Times зазначає, що Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу Сила Сибіру-2.

За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.

Нагадаємо, наприкінці червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість тактичної ядерної зброї Росії, яку в Кремлі хочуть перемістити на білоруську територію, вже прибула.

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