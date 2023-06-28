Лукашенко заявив, що Білорусь отримала більшість ядерної зброї, обіцяної Росією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість тактичної ядерної зброї Росії, яку в Кремлі хочуть перемістити на білоруську територію, вже прибула.

Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, 27 червня.

– Якщо говорити про ядерну зброю, то більшість її вже привезена в Білорусь, не буду говорити, скільки. Дивно, що вони це не відстежили, – цитують Лукашенка білоруські держЗМІ.

Самопроголошений президент наголосив, що охороною ядерної зброї не займатимуться сили Вагнера, вигнані з Росії після військового заколоту.

– Її охороняють росіяни і білоруси… Жодні бійці Вагнера не будуть охороняти ядерну зброю. Це наше завдання, – сказав він.

Перед цим Олександр Лукашенко підтверджував, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин прибув до Білорусі.

Зазначимо, що наразі влада Сполучених Штатів, яка відстежує у різний спосіб пересування ядерної зброї Росією, не підтверджувала інформацію про переміщення зброї масового ураження.

Нагадаємо, на початку 2023 року російський президент Володимир Путін заявив, що у Білорусі та РФ є плани про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Після цього глава Кремля говорив, що російські інженери завершать будівництво спецсховища для ядерної зброї на білоруській території до початку липня. Він також стверджував, що Москва вже передала Мінську ракетний комплекс малої дальності Іскандер, який може бути оснащений ядерною або звичайною боєголовкою.

Білорусь не мала на своїй території ядерної зброї після розвалу Радянського Союзу, а після здобуття незалежності офіційний Мінськ зважився віддати Росії всю розміщену на території республіки Білорусь радянську ядерну зброю.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен говорив, що Білий дім пильно спостерігає за ситуацією між Росією і Білоруссю після того, як Володимир Путін оголосив про плани розміщення зброї масового знищення в РБ. Блінкен також говорив, що офіційний Вашингтон “не має причин коригувати” ядерну позицію США у зв’язку з оголошеннями Путіна і наразі Штати “не бачать жодних ознак” того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Зазначимо, що переміщення ядерної зброї було раніше регламентоване Росією і США в межах Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Договір про СНО). Однак після того, як Росія призупинила участь у Договорі, Сполучені Штати вжили контрзаходів у відповідь.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) писали, що перекиданням ядерної зброї в Білорусь Путін закріплює контроль над сусідньою до РФ державою.

Джерело : CNN

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